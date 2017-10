Xbox One X - Lieferengpässe zum Verkaufsstart nicht unwahrscheinlich

Es könnte zu Lieferengpässen bei der neuen Xbox One X kommen. Ein spontaner Kauf zum Launch könnte laut Microsoft unter Umständen eher schwierig werden.

Es ist wieder so weit und am 7. November steht mit der Xbox One X von Microsoft, die Veröffentlichung einer neuen Konsole ins Haus. Auch wenn es sich rein theoretisch nur um eine verbesserte Xbox One handelt, dürfte die technische Verbesserung jedoch erhebliche Auswirkungen auf viele Spiele haben und somit als eine Art Etappe zwischen zwei Konsolengenerationen gesehen werden.

Enorm große Nachfrage

Wer jedoch zum Launch an eine Xbox One X kommen möchte, sollte sich besser ein Modell vorbestellen und nicht einfach den nächstbesten Elektromarkt besuchen. Das sagten jetzt die Zuständigen bei Xbox UK und konnten nicht garantieren, dass in den Läden genügend Konsolen vorrätig sein werden. Auch wenn sich dies rein auf die Vereinigten Königreiche bezieht, dürfte die gleiche Problematik auch für Deutschland und andere Regionen gelten. Schon das Sondermodell - die Scorpio-Edition - war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Dies bestätigte der Vorsitzende von Xbox UK im Interview mit Gamesindustry.biz:

“Die Scorpio-Edition war in Rekordzeit ausverkauft. Es waren die schnellsten Vorbestellungen einer Xbox, die wir je hatten. Ich kann nicht garantieren, dass genügend Vorräte vorhanden sein werden, wenn man nur in einen Laden gehen und eine Konsole abholen will. Die Nachfrage ist wirklich hoch."

Zugegeben ist dies nichts wirklich Neues und wahre Fans dürften schon längst eine Konsole vorbestellt haben. Wer dies noch nicht getan hat und die Konsole zeitnah zum Launch haben möchte, sollte sich sputen, denn vielerorts werden bereits keine Vorbestellungen mehr angenommen, da das zur Verfügung stehende Kontingent nicht absehbar ist. Zumindest in UK sollen jedoch bis Weihnachten wöchentlich neue Konsolen in den Handel kommen und somit wenigstens eine theoretische Chance auf einen Spontankauf geboten sein.

