Xbox One X - Auf der gamescom mit 27 Titeln anspielbar

Im Rahmen der diesjährigen gamescom könnt ihr erstmals die nagelneue Xbox One ausprobieren. Neben der neuen Konsole will Microsoft ganze 27 Spiele zum Ausprobieren anbieten, die in den nächsten Monaten für die Xbox- und Windows 10-Familie zugänglich gemacht werden sollen.

Die gamescom gehört zu den wichtigsten Events für Videospielfans auf dem ganzen Planeten. Die deutsche Stadt Köln wird in dieser Woche zum Nabel der Gaming-Branche und ist ein Magnet für tausende Besucher. Um den Leuten ein passendes Erlebnis zu bieten, wird Microsoft mit ihrer nagelneuen Xbox One X vor Ort sein, die sich sogar anspielen lässt und ihre Vorteile präsentieren wird.

Große Pläne

Larry ’Major Nelson’ Hryb stellte auf seinem Blog die Planungen für die gamescom 2017 vor: So könnt ihr während der offiziellen Öffnungszeiten ganze 27 kommende Titel antesten - inklusive Forza Motorsport 7 und Sea of Thieves. Auch das beliebte Fan-Fest soll erneut stattfinden, das den größten Fans der Microsoft-Konsole bereits am Dienstag erlaubt, einen Blick auf das kommende Line-Up zu werfen und mit dem Xbox-Team zu feiern. Weitere Informationen zu diesem Event sollen demnächst folgen.

Ein großer Faktor für Microsoft wird auch das Age of Empires-Franchise sein. Neben der Definitive Edition des Erstlings soll es auf der gamescom zu einer großen Ankündigung kommen, die Fans der Reihe erfreuen soll. Hier könnte man spekulieren und davon ausgehen, dass ein Age of Empires 4 erstmals präsentiert und den Strategie-Fans auf dem PC neues Futter bieten wird.

Um die Vorfreude auf die Messe zu steigern, findet im Vorfeld - am 20. August - bereits ein Livestream-Angebot von Microsoft statt, bei dem euch die Moderatoren Graeme Boyd und Maxi Gräff die neuesten Nachrichten und Überraschungen der Xbox-Welt vorstellen. Dazu laden sie Entwickler ein und testen einige der kommenden Highlights aus. Ein Einschalten dürfte sich also definitiv lohnen.

Auch wir werden - wie gewohnt - auf der gamescom zugegen sein und euch immer auf dem neuesten Stand halten!

