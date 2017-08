Auf der Xbox One X haben einige Spiele bessere Grafik und sogar 4K-Auflösung. Wir haben die vollständige Liste mit Games für euch, die Verbesserungen und den Enhanced-Modus auf der neuen Microsoft-Konsole unterstützen.

Welche Spiele unterstützen die 4K-Verbesserungen der Xbox One X eigentlich? Auf der gamescom 2017 hat Microsoft eine Liste mit Games veröffenlicht, die "enhanced" auf der Xbox One X spielbar sind. Wer die Titel auf der Xbox One oder Xbox 360 bereits besitzt, der kann auf der Xbox One X einfach losspielen.

Enhanced-Spiele für die Xbox One X

A Plague Tale: Innocence - Focus Home Entertainment

Anthem - Electronic Arts

ARK: Survival Evolved (Game Preview) - Studio Wildcard

Ashen - Annapurna

Assassin’s Creed Origins - Ubisoft

ASTRONEER (Game Preview) - System Era

Battlerite - Stunlock Studios

Below - Capybara

Black Desert - PearlAbyss Corp.

Brawlout - Angry Mob Games

Chess Ultra - Ripstone Publishing

CODE VEIN - Bandai Namco Entertainment

Conan Exiles - Funcom

Crackdown 3 - Microsoft Studios

Danger Zone - Three Fields Entertainment LTD

Dark and Light - Snail Games

Darksiders III - THQ Nordic

Dead Rising 4 - Capcom

Deep Rock Galactic - Coffee Stain

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition - Activision Blizzard

Dishonored 2 - Bethesda

Dishonored: Death of the Outsider - Bethesda

Disneyland Adventures - Microsoft Studios

Dovetail Games Euro Fishing - Dovetail Games Ltd

DRAGON BALL Fighter Z - Bandai Namco Entertainment

Dynasty Warriors 9 - KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

EA SPORTS FIFA 18 - Electronic Arts

Elex - THQ Nordic

Elite: Dangerous - Frontier Developments

EVERSPACE - ROCKFISH

F1 2017 - Deep Silver

Fable Fortune - Mediatonic Ltd.

Fallout 4 - Bethesda

Farming Simulator 17 - Focus Home Entertainment

Final Fantasy XV - Square Enix

Firewatch - Campo Santo

For Honor - Ubisoft

Forza Horizon 3 - Microsoft Studios

Forza Motorsport 7 - Microsoft Studios

Gears of War 4 - Microsoft Studios

Gravel - Milestone

Halo 5: Guardians - Microsoft Studios

Halo Wars 2 - Microsoft Studios

Hand of Fate 2 - Defiant Development

Hello Neighbor - tinyBuild LLC

HITMAN - Square Enix

Homefront: The Revolution - Deep Silver

Injustice 2 - Warner Bros.

Jurassic Park - Frontier Developments

Killer Instinct - Microsoft Studios

Killing Floor 2 - Tripwire Interactive

Kingdom Come: Deliverance - Deep Silver

Life is Strange: Before the Storm - Square Enix

Mafia III - 2K Games'

Madden NFL 18 - Electronic Arts

Mantis Burn Racing - VooFoo Studios Ltd.

METAL GEAR SURVIVE - Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

Metro: Exodus - Deep Silver

Middle-earth: Shadow of War - Warner Bros.

Minecraft: Xbox One Edition - Microsoft Studios

Minion Masters - BetaDwarf

Monster Hunter: World - Capcom

NBA 2K18 - 2K Games

Need for Speed Payback - Electronic Arts

Ooblets - Glumberland

Ori and the Will of the Wisp - Microsoft Studios

Outcast – Second Contact - Bigben

Outlast 2 - Red Barrels

Paladins - Hi-Rez Studio

Path of Exile - Grinding Gear Games

Pixar Rush - Microsoft Studios

PlayerUnknown’s Battlegrounds - Bluehole

Portal Knights - 505 Games

Pro Evolution Soccer 2018 - Konami

Project Cars 2 - Bandai Namco Entertainment

Quantum Break - Microsoft Studios

Raiders of the Broken Planet - Mercury Steam

Railway Empire - Kalypso

Real Farm Simulator 2017 - SOEDESCO

ReCore - Microsoft Studios

Resident Evil 7 biohazard - Capcom

RiME - Tequila Works

ROBLOX - Roblox

Robocraft Infinity - Freejam

Rocket League - Psyonix

Sea of Thieves - Microsoft Studios

Slime Rancher - Monomi Park

SMITE - Hi-Rez Studios

Sonic Forces - Sega

State of Decay 2 - Microsoft Studios

STEEP - Ubisoft

Strange Brigade - Rebellion Developments

Star Wars II Battlefront - Electronic Arts

Super Lucky’s Tale - Microsoft Studios

SUPERHOT - Superhot

Surviving Mars - Paradox Interactive

Tennis World Tour - Bigben

The Artful Escape - Annapurna

The Crew 2 - Ubisoft

The Darwin Project - Scavenger Studio

The Elder Scrolls Online: Morrowind - Bethesda

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - Bethesda

The Last Night - Raw Fury

The Long Dark - Hinterland

The Surge - Focus Home Entertainment

The Witcher 3: Wild Hunt - CD Projekt

Titanfall 2 - Electronic Arts

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands - Ubisoft

Tom Clancy’s The Division - Ubisoft

Train Sim World - Dovetail Games Ltd

TT Isle of Man – Ride on the Edge - Bigben

Warframe - Digital Extremes

Warhammer: End Times – Vermintide - Fatshark AB

We Happy Few - Gearbox

Wolfenstein II: The New Colossus - Bethesda

World of Tanks - Wargaming

WRC 7 FIA World Rally Championship - Bigben

Zoo Tycoon - Microsoft Studios

