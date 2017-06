Xbox One X - Analysten erwarten 20 Millionen verkaufte Konsolen bis 2022

Ende des Jahres erscheint Microsofts neuste Konsole Xbox One X. Diese soll leistungstechnisch vor allen anderen Konsolen liegen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Die Marktforscher von DFC gehen davon aus, dass die Xbox One X bis zum Jahre 2022 knapp 20 Millionen Mal verkauft wird.

Im Rahmen der E3 hat Microsoft die unter dem Projektnamen bekannte Xbox Scorpio offiziell enthüllt und den Kaufpreis sowie den Release-Termin der Konsole verraten. Weiterhin wurden die Verantwortlichen nicht müde zu betonen, dass es sich bei der Xbox One X um die bisher leistungsstärkste Konsole handelt.

Sonderlich günstig wird das neueste Mitglied der Xbox-Familie bei der Veröffentlichung allerdings nicht angeboten. Anfang November kann die Xbox One X für einen Preis von 499 Euro erworben werden. Die Marktforscher von DFC haben im Zuge eines aktuell veröffentlichten Berichts darauf hingewiesen, dass die Konsole bis 2018 25 exklusive Titel spendiert bekommen wird. Zudem rechnen die Analysten mit 17 Millionen verkauften Exemplaren bis zum Jahr 2021 sowie 20 Millionen verkauften Einheiten bis zum Jahr 2022.

Zum Vergleich: Die im März 2002 in Europa veröffentlichte Xbox wurde insgesamt 24,6 Millionen Mal verkauft. Die Xbox 360 (November 2005 in den USA) kommt auf beachtliche 85,48 Millionen verkaufte Konsolen und 24 Millionen verkaufte Kinect, während die Xbox One, die im November 2013 erschienen ist, noch keine offiziellen Zahlen vorzuweisen hat. Geschätzt werden rund 36,2 Millionen verkaufte Geräte.

Interessant zu beobachten wird sein, wie gut es Sony bzw. Microsoft schaffen werden die PlayStation 4 Pro bzw. die Xbox One X in der kommenden Zeit an den Mann zu bringen.

Seitenauswahl

Xbox One X - Name offiziell enthüllt Microsoft hat auf seiner E3-Pressekonferenz den Namen von Project Scorpio offiziell enthüllt. Die neue Konsole wird weltweit unter dem Namen Xbox One X verkauft.