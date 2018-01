Xbox One X - 0,00 Prozent Marktanteil in Japan

So erfolgreich die Xbox One X im Westen sein mag, in Japan ist die Konsole so gut wie irrelevant. In der letzten Woche stellte das 4K-System gerade einmal 0,005 Prozent aller verkauften Konsolen. Seit Release konnten nur 2100 Exemplare an den Mann gebracht werden.

Microsoft hat es in Japan weiterhin schwer, der Release der Xbox One X konnte daran nichts ändern: Die 4K-Konsole konnte sich bislang gerade einmal 2189 Mal verkaufen und stellt damit einen Anteil von nur 0.0000055% am Gesamt-Konsolenmarkt.

Bereits die normale Xbox One geriet schnell unter die Räder. Während die PlayStation 4 bislang 6 Millionen Mal verkauft wurde und die Nintendo Switch immerhin 3,5 Millionen Mal an den Mann gebracht wurde, erreichte die Xbox One gerade einmal 87.000 Verkäufe.

In der letzten Woche gingen lediglich 6 Exemplare der Xbox One X über die Ladentheke, in der Vorwoche waren es immerhin 9. Zum Vergleich: Die Nintendo Switch verkaufte sich in diesem Jahr bereits 183.506 Mal und die PlayStation 4 etwa 135.500 Mal.

Die geringe Popularität der Xbox-Marke ist vor allem mit dem stark amerikanisch geprägten Image der Konsole begründet. Viele Händler ahnten bereits, dass auch die Xbox One X daran nichts ändern würde, und boten die Konsole gar nicht erst an.

