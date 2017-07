Xbox Live - Verschenken von Spielen möglicherweise bald möglich

Wie jetzt mitgeteilt wurde, könnte es schon bald möglich sein, Spiele an Freunde im Xbox Live-Netzwerk zu verschenken. Dies ist bereits von anderen Plattformen, wie z.B. Steam, bekannt.

Bei der Plattform Steam gehört es seit Jahren zum guten Ton und wird regelmäßig genutzt: Das Verschenken von neu erworbenen Spielen an Personen aus der Freundesliste. Das Interesse für solch ein Feature gibt es auch schon längere Zeit für die aktuelle Konsolengeneration, doch bisher war dies leider nicht möglich. Wie jetzt mitgeteilt wurde, könnte sich dies - zumindest auf der Xbox - bald ändern.

Eine baldige Ankündigung?

So äußerte sich Mike Ybarra, seines Zeichens Vizepräsident der Xbox- und Windows-Gaming-Sparte bei Microsoft, bei Twitter auf die Nachfrage eines Users und schürte Hoffnungen. Er wurde gefragt, wie weit das Verschenken-Feature noch entfernt wäre, worauf er kurz und deutlich antwortete: "Nicht weit". Das lässt natürlich Raum für Spekulationen und könnte für eine baldige Ankündigung oder gar Einführung des Features sprechen. Ein passender Ort dafür wäre beispielsweise die gamescom in Köln, die im kommenden August stattfinden wird. Vielleicht setzt man sogar auf ein ähnliches Prinzip, dass es ebenfalls bereits bei Steam gibt und einem ermöglicht, ein Spiel anzutesten und wenn es nicht gefällt, kann man es wieder zurückgeben.

Not far! — Mike Ybarra (@XboxQwik) 6. Juli 2017

Das Verschenken von Spielen würde überhaupt sehr gut in das grundsätzliche Konzept der Xbox One passen, da diese von Anfang an auf eine andere Art des Spielens von Games ausgelegt war und einen eher zukunftsorientierteren Schritt gehen wollte. Diese Pläne wurden jedoch nach der Ankündigung dermaßen kritisiert, dass Microsoft zurückruderte und sich an einem eher klassischen Konzept orientierte.

