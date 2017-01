In Indien erhöhte Microsoft den Preis für Xbox Live Gold nahezu um das Doppelte. Grund dafür sind Schwankungen der Indischen Rupie nach der Währungsreform im letzten Jahr. Besitzer einer Xbox One oder Xbox 360 zahlen nicht nur mehr, sondern warten auch auf Spiele.

Wer in Indien eine Xbox One oder Xbox 360 besitzt, ist zurzeit in keiner glücklichen Situation. Microsoft erhöht den Preis für ein Abonnement des Gold-Dienstes bei Xbox Live fast um das Zweifache. Außerdem ist es bislang unklar, welche Spiele zukünftig für die Konsolen in dem Land erscheinen werden.

Microsoft erhöht Preise in Indien, lässt Spiele-Releases aus

Mit Blick auf die Release-Liste sieht es für indische Xbox-Spieler düster aus. Microsoft verdoppelte vor wenigen Wochen bereits den Preis der Gears of War: Ultimate Edition, auch für Windows 10. Zugleich ist ungewiss, welche Spiele in Zukunft überhaupt auf den dortigen Markt kommen werden.

Microsoft entschied sich bereits dazu, die Xbox One S nicht in Indien in den Handel zu bringen. Der Grund dafür ist unklar. Er könnte aber der gleiche wie der für die Preiserhöhungen sein: die Währungsschwankungen. Nach der Währungsreform der Indischen Rupie hat das Geld an Wert verloren.

Währungsreform für Indische Rupie verantwortlich

Sie sah vor, dass das Bargeld ausgetauscht wird, alte Scheine wurden im November 2016 wertlos. Das ist für alle Branchen und auch für die Bürger kritisch, da Indien eine Bargeld-Gesellschaft ist. Viele Frauen und Arme haben kein eigenes Konto und verloren über Nacht einen Großteil ihres Geldes.

Der Preis für Xbox Live Gold stieg von 2240 INR (ca. 31 EUR) auf 3999 INR (ca. 55 EUR) pro Jahr.

