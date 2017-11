Xbox Live - Games With Gold der zweiten November-Hälfte ab sofort verfügbar

Der November feiert Bergfest. Am heutigen Tage ist die zweite Welle Gratis-Games im Zuge des Xbox Live Gold-Abonnements veröffentlicht worden. Die sogenannten Games With Gold können kostenlos heruntergeladen werden, wenn ihr treuer Abonnent seid.

Ähnlich wie mit PlayStation Plus gibt es auch bei Microsoft ein entsprechendes Pendant, das euch Gratis-Spiele zur Verfügung stellt, wenn ihr über eine aktive Mitgliedschaft von Xbox Live Gold verfügt. Auch in diesem Monat gibt es wieder diverse Titel, die ihr zeitbegrenzt aktivieren und im Anschluss gratis herunterladen könnt.

Tipp: Was ist besser - Xbox Live oder PS Plus?

Die Spiele aus dem Games with Gold-Programm können nach der einmaligen Aktivierung dauerhaft zu einer Bibliothek hinzugefügt werden.

Kostenlose Spiele im November 2017

Ihr könnt nun auch auf Tales From The Borderlands zugreifen. Episode 1 bis Episode 5 stehen hier für alle Abonnenten bereit. Zusätzlich wurde bereits zu Anfang des Monats auch Trackmania Turbo für die Xbox One eingestellt. Deadfall Adventures für die Xbox 360 hingegen ist ebenfalls erst ab heute verfügbar. Letzteres ist auch abwärtskompatibel, also auch auf der Xbox One spielbar.

Die Spiele stehen noch bis Ende November als Gratis-Games im Xbox Live Gold-Abonnement via Games With Gold zur Verfügung. Zu den Games in Dezember 2017 gibt es noch keine Informationen.

Seitenauswahl

Xbox Live - Games with Gold Titel für Juli enthüllt Auch für den Monat Juli belohnt Microsoft wieder den Abschluss einer Gold-Mitgliedschaft für Xbox Live mit je zwei kostenlosen Spielen für Xbox 360 und Xbox One. Unter anderem sind Gears of ...