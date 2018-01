Xbox Live - Games with Gold für Januar 2018 sind da

Xbox Live Gold wird auch im Januar 2018 wieder mit kostenlosen Spielen versorgt, die euch seitens Microsoft ins Abonnement des Premium-Dienstes gelegt werden.

Das neue Jahr ist bereits angebrochen und auch 2018 verheißt es im Hause Microsoft wieder zahlreiche Games with Gold, die ihr gratis über eine Abonnement von Xbox Live Gold erhalten könnt.

Im Januar 2018 gibt es die erste Riege, die nunmehr bekanntgegeben wurde und zum Teil auch schon erhältlich ist. Den Anfang macht The Incredible Adventures of Van Helsing 3 aus dem Hause NeocoreGames. Den Titel könnt ihr den ganzen Monat lang über für eure Bibliothek aktivieren und herunterladen, wenn ihr über ein Xbox Live Gold-Abo verfügt.

Das andere Xbox One-Spiel in diesem Monat ist Zombi, der abgewandelte Wii U-Launch-Titel ZombiU. Zombi dürft ihr ab dem 15. Januar bis einschließlich den 15. Februar 2018 aktivieren und euer Eigen nennen

Die Xbox 360-Spieler unter euch werden ebenfalls versorgt. Vom 1. bis zum 15. Januar könnt ihr Tomb Raider: Underworld herunterladen, während Army of Two international in der zweiten Januar-Hälfte zur Verfügung steht. Hierzulande wird dafür der Titel A Kingdom for Keflings angeboten.

Games with Gold im Januar 2018 (Xbox One)

Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition – 16. Dezember bis 15. Januar 2018

The Incredible Adventures of Van Helsing III – 1. bis 31. Januar 2018

Zombi – 16. Januar bis 15. Februar 2018

Games with Gold im Januar 2018 (Xbox 360)

Tomb Raider Underworld – 01. bis 15. Januar 2018

A Kingdom for Keflings – 16. bis 31. Januar 2018

Bis zum 15. Januar 2018 könnt ihr euch übrigens noch Zurück in die Zukunft - Das Spiel 30th Anniversary Edition (Xbox One) sichern, das noch aus dem Dezember-Monat zur Verfügung steht.

Tipp: Was ist besser - Xbox Live oder PS Plus?