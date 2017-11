Xbox Live - Games With Gold für Dezember 2017 bekannt

Microsoft hat die neue Palette Games With Gold vorgestellt. Das sind die Spiele, die ihr im Xbox Live Gold-Abonnement jeden Monat gratis obendrauf erhaltet. Mit dabei ist diesmal unter anderem Zurück in die Zukunft - Das Spiel.

Jeden Monat warten die treuen Abonnenten von Xbox Live Gold auf ihre Gratis-Games. Microsoft kann hier zumeist mit besonderen Perlen, die sogenannten Games With Gold, auftrumpfen, die in einer monatlichen Rotation ausgetauscht werden.

Hierbei handelt es sich um Spiele, die kostenlos heruntergeladen werden können, wenn ihr über ein aktives Abonnement des Microsoft-Dienstes Xbox Live Gold verfügt und sie in diesem Zeitrahmen aktiviert habt. Also zögert nicht und aktiviert die Spiele des Gold-Programms für eure Bibliothek, solange sie eingestellt sind!

Kostenlose Spiele im Dezember 2017

Den Anfang macht der Koop-Shooter Warhammer: End Times - Vermintide, der normalerweise 39,99 US-Dollar kosten würde. Das nächste Spiel im Programm ist Zurück in die Zukunft - Das Spiel in der 30th Anniversary Edition. Es folgen Child of Eden, ein Spiel von Tetsuya Mizuguchi, und Marlow Briggs and the Mask of Death. Die letzten beiden Titel können sogar auf der Xbox One und der Xbox 360 gespielt werden. Und hier nochmal alle Games mit den entsprechenden Daten auf einen Blick:

01. Dezember bis 31. Dezember: Warhammer: End Times - Vermintide (Xbox One).

01. Dezember bis 15. Dezember: Child of Eden (Xbox One, Xbox 360).

16. Dezember bis 31. Dezember: Marlow Briggs and the Mask of Death (Xbox One, Xbox 360).

16. Dezember bis 15. Januar: Zurück in die Zukunft - Das Spiel 30th Anniversary Edition (Xbox One).

