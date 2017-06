Xbox Live - Beliebter und größer als Sonys PSN

Xbox Live hat mehr Nutzer als das PlayStation Network. Das wird aus den offiziellen Nutzerzahlen deutlich, die Microsoft nun veröffentlichte. Verkäufe der Xbox One sind gleichzeitig geringer als die der PlayStation 4.

Microsoft gibt bekannt, dass Xbox Live größer als das PlayStation Network ist. Über 52 Millionen aktive Nutzer habe das Gaming-Netzwerk im Monat. Grund dafür sei auch, dass die Konsolenbindung abgeschafft wurde und Xbox als Games-Zentrum für Windows 10 dient.

Die Zahlen gab Microsoft-CEO Satya Nadella auf der Finanzkonferenz des Software-Unternehmens bekannt. Seit letztem Jahr arbeitet Microsoft gezielt daran, Xbox auch in das Windows-Betriebssystem einzubinden und wieder im PC-Gaming-Markt einen Fuß zu fassen.

Weitere Teile vom Gaming-Netzwerk von Microsoft sind der Sandbox-Fantasy-Titel Minecraft, der Xbox Game Pass, Windows 10 als System, der neue Dienst Xbox Play Anywhere, Beam, der gemeinsame Store von Windows 10 und Xbox, die Entwicklung von Mixed Reality mit der HoloLens, das Microsoft Surface, Skype und die First-Party- sowie Third-Party-Videospiele.

Auf der E3 2017 und mit Launch im Herbst 2017 wird die Xbox Scorpio dazukommen.

