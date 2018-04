Xbox Game Pass - Diese Titel stehen ab Mai 2018 zur Verfügung

Der kommende Monat Mai wird für Xbox Game Pass-Abonnenten ziemlich interessant ausfallen. Vor allem Zombie-Fans dürften mit State of Decay 2 voll auf ihre Kosten kommen. Der Titel steht Mitgliedern ohne weiteren Kosten direkt zum Launch Ende Mai zur Verfügung. Weitere Titel, die in das Angebot aufgenommen worden sind, sind Pro Evolution Soccer 2018 sowie Homefront: The Revolution.

Xbox Game Pass

Bei Xbox Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service für die Xbox One. Eine Mitgliedschaft kostet nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase 9,99 Euro im Monat und gibt euch Zugriff auf alle künftigen Exklusivtitel. Das Angebot beinhaltet bereits jetzt mehr als 100 Xbox One- und 360-Spiele, die heruntergeladen und ohne Beschränkung gespielt werden können.

Wenn ihr über eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft verfügt, können außerdem Xbox-Anywhere-Titel wie zum Beispiel Sea of Thieves sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC gespielt werden.

Diese Spiele erweitern den Xbox Game Pass im Mai 2018