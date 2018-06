Xbox 2 - Neue Konsole in Arbeit, Entwicklung offiziell angekündigt

Laut Phil Spencer von Microsoft befindet sich eine neue Xbox-Konsole bereits in der Entwicklung. Weitere Infos wurden im Rahmen der E3-Pressekonferenz allerdings nicht bekannt gegeben.

Mittlerweile liegt die E3-Pressekonferenz von Microsoft hinter uns. Besonders interessant dürfte für die meisten Spieler der erste Cinematic-Trailer zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 gewesen sein.

Kurzer Hinweis: Xbox 2 ist nur ein Platzhalter-Name!

Allerdings ließ Phil Spencer, Leiter der Xbox-Sparte, gegen Ende auch verlauten, dass sich eine neue Xbox-Konsole bereits in Arbeit befindet. Gerüchte und Spekulationen rund um neue Microsoft- und Sony-Hardware kursieren schon seit längerer Zeit im Internet. Angeblich sind verschiedene Third-Party-Studios zu Beginn des Jahres mit Development-Kits der PS5 ausgestattet worden.

Neue KI, neue Chancen

Laut Spencer befinden sich Microsofts Teams "tief in der Architektur der nächsten Xbox-Konsole." Außerdem arbeiten die Microsoft-Forschungsteams an künstlicher Intelligenz für Spiele. "Unsere Experten in Microsoft Research entwickeln die Zukunft der Gaming-KI, damit die Welt und die Charaktere, die wir genießen, reichhaltiger und eindringlicher werden", so Spencer.

Offizielle Informationen oder spezifische Details zu Nachfolgemodellen wie einer PlayStation 5 oder Xbox 2 gibt es bislang nicht. Laut Andrew House betrage der durchschnittliche reguläre Lebenszyklus einer Konsolengeneration jedoch sechs Jahre. Gut möglich also, dass die PS5 sowie die Xbox 2 im Jahre 2019 erscheinen werden.

Cloud-basierte Lösung statt klassischer Hardware?

Werden wir in Zukunft noch Konsolen mit klassischer Hardware erhalten oder setzt die Branche bei PS5, Xbox 2 und Co. auf eine Cloud-basierte Lösung? Entwickler Hajime Tabata hat im Rahmen eines aktuellen Interviews seine Vermutung zu diesem Thema verraten. Alle Infos dazu findet ihr hier:

PlayStation 5 Cloud-basierte Lösung anstatt klassischer Hardware?

Unsere E3-Themenseite findet ihr hier!

Alle Infos, News und Livestreams rund um die Spielemesse E3 2018 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite unter PlayNation.de/E3.