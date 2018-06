Xbox 2 - Nächste Generation 2020, eventuell auch PS5

Die Xbox 2 soll laut Gerüchten bereits 2020 auf den Markt kommen. Womöglich wird Microsoft unter dem Codenamen "Scarlett" sogar eine ganze Hardware-Familie veröffentlichen.

Laut Phil Spencer von Microsoft befindet sich eine neue Xbox-Konsole bereits in der Entwicklung. Dies gab der Leider der Xbox-Sparte am Ende der E3-Pressekonferenz bekannt. Außerdem arbeiten die Microsoft-Forschungsteams an künstlicher Intelligenz für Spiele. "Unsere Experten in Microsoft Research entwickeln die Zukunft der Gaming-KI, damit die Welt und die Charaktere, die wir genießen, reichhaltiger und eindringlicher werden", so Spencer. Offizielle Informationen oder spezifische Details zu Nachfolgemodellen wie einer PS5 oder Xbox 2 gibt es bislang nicht.

Xbox 2 Neue Konsole in Arbeit, Entwicklung offiziell angekündigt

Familie "Scarlett"

Nun berichtet die Webseite Thurrott, dass Microsoft derzeit an der nächsten Generation der Xbox arbeitet und diese im Jahr 2020 veröffentlichen wird. Dabei beruft sich die Webseite auf anonyme Quellen. Interessanterweise ist nicht bloß von einer einzelnen Konsole die Rede. Microsoft bezeichnet "Scarlett", so der Codename der Konsole, als eine Familie von Geräten.

Zwar erscheine das Jahr 2020 als relativ nah, wenn man bedenkt, dass die Xbox One X erst im letzten Jahr veröffentlicht worden ist. Allerdings heißt es, dass "Microsoft aggressiv mit Hardware im Konsolenraum voranschreitet, um die Branche aufzurütteln." Nun stellt sich die Frage, ob es sich dabei um eine ganze Reihe von Geräten oder eine "leistungsfähigere" Xbox One handelt, die wiederum vollständig abwärtskompatibel mit allen heute verfügbaren Inhalten ist.

Mit diesen Informationen sollte derzeit jedoch noch vorsichtig umgegangen werden, da sich Microsoft noch nicht offiziell zu den Spekulationen gemeldet hat. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden, sollte es neue Informationen bezüglich einer neuen Xbox geben.