WWE 2K18 - John Cena-Collector's Edition vorgestellt

2K Games präsentierte jetzt die Collector's Edition zu WWE 2K18. Diese trägt den Titel Cena (Nuff)-Edition und orientiert sich komplett am Wrestling-Star John Cena. Sogar eine Actionfigur des Wrestlers liegt bei.

"And his name is John Cena" - diese Worte dürften jedem Wrestling-Fan in den Ohren klingen, wenn sie an einen der größten Stars der WWE denken. Um das 15-jährige Jubiläum des Wrestlers John Cena gebührend zu feiern, wird die Collector's Edition von WWE 2K18 den Fokus komplett auf den US-Amerikaner legen.

Die Cena (Nuff) Edition ist nach aktuellen Informationen auf 30.000 Exemplare begrenzt und soll 149,99€ kosten. Dies ist ein stattlicher Preis, doch das Paket ist wirklich ordentlich gefüllt und dürfte für Fans ein wahres Muss sein. Die Inhalte findet ihr in der folgenden Liste:

Eine exklusive John Cena „Cena (Nuff)“ Actionfigur von Mattel

Eine limitierte Erinnerungsplakette von Fanatics mit einem Stück Ringmatte vom Royal Rumble 2017 und einem von John Cena signierten Foto von seinem sechzehnten World Championship-Triumph

Die WWE 2K18 Deluxe Edition. Darin enthalten: WWE 2K18 Season Pass 2 spielbare Versionen von John Cena (2006 ECW One Night Stand & 2010 Wrestlemania 26) Die spielbaren WWE Legenden Batista und Rob Van Dam Das Kurt Angle Pack: 2 spielbare Versionen von Kurt Angle (2001 „American Hero“ & 2006 „Wrestling Machine“)

Bonusinhalte für SuperCard: limitierte Karten von John Cena, Batista und RVD sowie ein besonderer Cena (Nuff) Kartenrücken

Die Edition ist aktuell nur exklusiv bei GameStop für die PlayStation 4 und Xbox One zu bestellen. Eine Sammlerausgabe für die Nintendo Switch ist demnach wahrscheinlich nicht geplant.

Vorbesteller der Collector's Edition bekommen sogar einen Vorabzugang und können schon ab dem 13. Oktober in den Ring steigen. Der offizielle Verkaufsstart von WWE 2K18 ist am 17. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

