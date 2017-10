WWE 2K18 - Benötigt auf der Switch mindestens 32 GB Speicherplatz

Nintendo teilte jetzt auf ihrer Seite mit, dass das kommende WWE 2K18 ganze 32 Gigabyte Speicherplatz auf der microSD-Karte benötigt. Ein weiterer Gigabyte muss zusätzlich im Systemspeicher verfügbar sein.

Mit WWE 2K18 schafft es die Wrestling-Reihe nach ganzen fünf Jahren erstmals wieder auf eine Nintendo-Plattform. Dabei soll die Version für die Nintendo Switch keinesfalls minderwertig sein, sondern die gleiche Spielerfahrung mit allen Spielmodi und Features bieten. Dies teilte 2K Sports in einem Interview mit.

Ordentlich Speicherplatz benötigt

Seit dem Interview ist jedoch einige Zeit vergangen und nur langsam erfahren wir mehr Details zu WWE 2K18. So wurde auf der offiziellen Seite von Nintendo nun eine zusätzliche Information hinzugefügt, die besagt, dass das Spiel ganze 32 Gigabyte Speicherplatz benötigen werde. Das bedeutet, dass ihr eure Konsole mindestens mit einer 32 Gigabyte microSD-Karte ausstatten müsst - bestenfalls natürlich noch mehr Speicher zur Verfügung habt. Zusätzlich benötigt das Spiel für Speicher- und Auslagerungsdateien einen weiteren freien Gigabyte auf dem System an sich. Dieser wird aber höchstwahrscheinlich nicht komplett ausgenutzt, sondern stellt nur einen üblichen Wert dar, damit eine ordentliche Funktionalität gewährleistet ist.

Auch wenn der benötigte Speicherwert im ersten Moment wirklich hoch wirkt, befindet er sich im Einklang mit dem des in dieser Woche veröffentlichten NBA 2K18. Wie bei WWE 2K18 erscheint der Titel für die Nintendo Switch jedoch mit einiger Verspätung und lässt Zweifel an der Qualität des Spiels. So wurde bisher nur mitgeteilt, dass das Wrestlingspiel noch in diesem Herbst für die Nintendo Switch erscheinen solle - eine Version für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheint bereits am 17. Oktober. Man darf also gespannt sein, ob 2K Sports sich nicht mit der Portierung auf die Nintendo Switch übernommen hat und ein gleichwertiges Spiel aufgrund der schwächeren Hardware de facto nicht möglich ist.

Infos zu WWE 2K18