WoW: Battle for Azeroth - Neues Addon für World of Warcraft angekündigt

Auf der Blizzcon wurde die neue Erweiterung für World of Warcraft enthüllt. Mit Battle for Azeroth wird nicht nur das Max-Level erhöht, sondern vor allem ein Fokus auf den Kampf zwischen Allianz und Horde gelegt. Was ihr zu WoW: Battle for Azeroth wissen müsst.

WoW: Battle for Azeroth ist die siebte Erweiterung für World of Warcraft. Das neue Addon wurde auf der BlizzCon 2017 in Anaheim angekündigt – Blizzard zeigte neben dem Trailer auch bereits die Anfangssequenz des Expansion-Packs. Battle for Azeroth bringt eine Reihe neuer Inhalte in die Welt von World of Warcraft.

World of Warcraft: Battle for Azeroth Addon angekündigt

Mit Battle for Azeroth wird das Levelcap, also das Maximallevel auf Stufe 120 angehoben. Es gibt drei neue Zonen auf den Zandalar-Inseln, in die Horde-Spieler reisen können. Allianz-Anhänger haben hingegen drei neue Zonen in der Nation von Kul Tiras. In den Zonen wird es neue „Allied Races“ geben.

World of Warcraft wird mit Battle for Azeroth einige Inhalte bekommen, die es so noch nicht gab. Insbesondere das neue Insel-System ist einer der Highlights des neuen WoW-Addons. Dort können drei Spieler zusammen gegen Gegner und Herausforderungen antreten. Außerdem wird es „Warfronts“ geben, in denen 20 Spieler zusammen eine Strategie entwickeln müssen, um eine Location einzunehmen.

Allianz gegen Horde, Max-Level 120 und mehr

Das neue Legendary Neck in Battle for Azeroth trägt den Namen „Herz von Azeroth“ – mit dem legendären Ausrüstungsgegenstand können neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Es wird voraussichtlich noch weitere Rüstungsteile geben, die ähnlich wie in WoW: Legion neue Möglichkeiten freischalten.

Wer den Levelboost für Battle for Azeroth kauft, erhält einen Charakter mit Stufe 110. Um in der neuen WoW-Erweiterung spielen zu können, benötigt es jedoch Level 120.

Release-Termin für die WoW-Erweiterung Battle for Azeroth

Ein Release-Termin für WoW: Battle for Azeroth ist noch nicbt bekannt. Angenommen, der Veröffentlichungs-Zyklus von 18 bis 24 Monaten Abstand zwischen neuen Inhalten wird von Blizzard nicht verändert, erscheint das Addon ungefähr im Sommer 2018.

Mehr Bilder findet ihr auf der offiziellen Seite von WoW: Battle for Azeroth.

Seitenauswahl

Infos zu WoW: Battle for Azeroth