Worlds Adrift - 2017 wird ein ganz wichtiges Jahr für das alternative MMO

Das ungewöhnliche MMO Worlds Adrift wird 2017 einige große Meilensteine erleben und ist darauf schon jetzt sehr stolz - 2016 war ein gutes Jahr, das nächste soll noch besser werden. Die Pläne gehen stark in Richtung Early Access, der in der ersten Hälfte starten soll.

Persistenz und eine bisher so noch in keinem MMO vorhandene Physik-Engine - das sind die Hauptzutaten von Worlds Adrift, einem MMO, welches erst jüngst die Alpha-NDA aufgehoben hat und nun mit Volldampf in Richtung Early Access rennt. 2016 war, so das Entwicklerstudio Bossa Studios, schon ein großartiger Erfolg. Man hat viel erreicht, konnte viel Feedback umsetzen und mit der Community zusammen diverse Meilensteine erreichen.

2017 allerdings soll das ganze Projekt erst richtig nach vorne treiben. In den ersten Monaten des Jahres wird es sehr wahrscheinlich den Early Access geben, Biome mit ihrer eigenen Flora und Fauna werden implementiert und die Welt wird durch Features wie Zerfall und Rost noch realistischer. Klappt alles so, wie sich das Team hinter Worlds Adrift das vorstellt, so kann die Spielerschaft am Ende des kommenden Jahres die Vision erleben, die die Entwickler in ihren Köpfen haben. Wir drücken uns die Daumen, denn vielversprechend ist das MMO allemal.

Seitenauswahl

Infos zu Worlds Adrift

Worlds Adrift - Finaler Trailer zeigt erstes Gameplay und neue Features Worlds Adrift zieht momentan durch die Spielepresse und sammelt wichtige Aufmerksamkeit - vieles will der Titel anders machen und vieles scheint dabei richtig zu laufen. Nachdem es vor Tagen ...