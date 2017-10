World of Warcraft - Ein Spieler besiegt Raid-Boss Gul'dan ohne fremde Hilfe

Ein Held aus den fernen Landen Azeroths stürzte sich in eine gewagte Schlacht. Er stellte sich dem Hexenmeister Gul'dan aus eigener Kraft. Dieser Kampf sollte epische Ausmaße annehmen.

Erst kürzlich berichteten wir über den allseits bekannten MMORPG-Liebling World of Warcraft. Dataminer haben in Bezug auf Legion diverse Hinweise in den Daten entdeckt, die auf das Ende der Erweiterung schließen lassen. Vorsicht: In der folgenden News könnten womöglich Spoiler enthalten sein:

Gul'dan gilt als eines der mächtigsten Hexenmeister, der je den Landen Draenors entsprungen ist. Auf seinem Weg an die Spitze hat er schon zahlreichen Unschuldigen das Leben genommen. Doch der Ork-Warlock bekommt es in der aktuellen Legion-Erweiterung mit den tapfersten Helden Azeroths zu tun.

Mionee, der Dämonenjäger

Doch wo bereits ganze Gruppen an dem mächtigen Hexer scheiterten, stellte sich ihm nun ein ganz besonderer Krieger in den Weg. Die Rede ist von Mionee, einem Dämonenjäger, der seine Vorfahren eine ganz besondere Ehre erwies.

Mionee hat Gul'dan ohne fremde Hilfe geschlagen. Diesen mächtigen Feind als Ein-Mann-Armee zu besiegen stellte sich als schwieriges Unterfangen heraus. Gul'dan ist in den ersten 30 Minuten der Raid-Begegnung unbesiegbar. Deshalb legte Mionee außerordentliches Geschick an den Tag, um dem Höllenfeuer Gul'dans in der Zeit zu entgehen.

Doch wer jene Heldentat mit eigenen Augen bestaunen möchte, kann dies im folgenden Mitschnitt nachholen.

