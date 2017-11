World of Warcraft - Special-Arcade-Controller für 80-jährigen Vater gebaut

Auch ältere Menschen können sich an den digitalen Abenteuern Azeroths erfreuen. Vorausgesetzt sie kommen mit der modernen Technik zurecht. Ein Vater darf nun wieder ins MMO einsteigen, denn sein Sohn hat ihm einen ganz besonderen Controller gebaut, mit dem er besser klarkommt als mit der herkömmlichen Peripherie.

Was tut man nicht alles für seinen 80 Jahre alten Vater, der liebend gern in seinem hohen Alter noch das MMO World of Warcraft spielen möchte? Richtig! Einen Special-Controller bauen, damit er besser mit der Steuerung klarkommt und ihm den Zugang somit vereinfachen.

Seniorengerechter Controller

Das hat der Reddit-User uknowitstrue nun in die Tat umgesetzt. Sein Vater kam scheinbar mit der konventionellen Peripherie-Steuerung Maus und Tastatur nicht sonderlich gut zurecht. Deshalb baute sein Sohn einen Controller, der einem klassischen Arcade-Controller zu ähneln scheint. Er verfügt über die notorischen Joysticks und größere Buttons, die leichter zu bedienen sein dürften.

Das Gute an der Konstruktion ist, dass er die Zauber und verschiedenen Aktionen durch die Mod Bartender 4 frei zuordnen kann. So dürfte einem erfolgreichen Abenteuer in WoW nun nichts mehr im Wege stehen. Nachfolgend haben wir das entsprechende Video eingebunden, das den Controller aufzeigt und ein paar Aktionen, die mit ihm durchgeführt werden.

