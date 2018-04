World of Warcraft - Neues Azeroth-Addon jetzt auf Amazon vorbestellen

Im August erscheint das neue Addon zu World of Warcraft, doch schon jetzt startet der Vorverkauf. Ab sofort könnt ihr unter anderem die Collector's Edition zu Battle for Azeroth auf Amazon vorbestellen.

Das größte MMO der Geschichte wächst weiter! In World of Warcraft: Battle for Azeroth erlebt ihr die große Schlacht zwischen Horde und Allianz hautnah mit und müsst eurer Fraktion zur Seite stehen, um die Vorherrschaft über Azeroth zu gewinnen.

Wer pünktlich zum Release am 14. August 2018 loslegen möchte, kann die neue Erweiterung schon jetzt vorbestellen: Sowohl die Standard-Edition als auch die limitierte Collector's Editionen sind ab sofort auf Amazon verfügbar!

Wer die Collector's Edition kauft, kann sich zudem über zahlreiche nette Boni freuen. Mit dabei sind ein digitaler Soundtrack, zwei brandneue Novellen mit spannenden Hintergrundgeschichten, ein doppelseitiges Fraktionswappen und zahlreiche Reittiere, Haustiere und Ingame-Bonusinhalte für weitere Blizzard-Spiele.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.