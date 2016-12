World of Warcraft - Im Museum - Software, die die Welt veränderte

Dass das Fantasy-MMORPG World of Warcraft vom Entwicklerstudio Blizzard Entertainment einen gewaltigen Einfluss auf viele Leben hatte, ist nicht sonderlich neu. Es ist sogar so wichtig geworden, dass dem Spiel ein Platz im Computer History Museum vermacht wurde.

In Mountain View, Kalifornien steht das Computer History Museum, welches sich um die fasznierende Welt der Technik dreht und allerlei spannende Fakten, Ausstellungsstücke und Daten rund um den Computer präsentiert. Ab Januar 2017 kommt neben den dauerhaften Exponaten auch die neueste Ausstellung mit dem Namen 'Make Software: Change the World' in das Programm. Diese zeigt besonders einflussreiche Erfindungen, die die Menschheit nachhaltig verändert haben.

Als Beispiel gehört dazu das Musikformat MP3, die Fotobearbeitungssoftware Photoshop, das Online-Wissenslexikon Wikipedia - oder eben das Online-Rollenspiel World of Warraft, welches seit zwölf Jahren unangefochten auf dem MMORPG-Thron wacht und gerade in seiner Anfangszeit das Genre mitprägen konnte. Ohne World of Warcraft wäre die heutige Spielelandschaft, vielleicht sogar ein Teil unserer Gesellschaft, anders geworden. Für diese Leistung gibt es zurecht einen Platz in der Ausstellung. Glückwunsch!

