World of Warcraft: Legion erhält neue Inhalte. Der Raid namens 'Nachtfestung' geht bereits in wenigen Tagen an den Start.

Vor kurzem berichteten wir euch über das 20.000 US-Dollar Preisgeld, das für Stundenten bezahlt wurde, die an einem Dungeon Race teilgenommen haben. Im World of Warcraft Collegiate Dungeon Race erhielten Studenten in Amerika nun die Gelegenheit an einem einzigartigen Turnier teilnehmen zu können.

Und auch für die neuste Erweiterung von World of Warcraft warten in regelmäßigen Abständen neue Inhalte. Die Fans des MMOs warten bereits seit geraumer Zeit auf den neuen Raid "Nachtfestung", der bereits vor einiger Zeit angekündigt wurde.

Doch nun ist es soweit und ein Release-Termin wurde im offiziellen Forum, also im battle.net, von einem Community-Manager niedergeschrieben. Ornyx gibt an, dass der Raid am 17. Januar 2017 online geht. Das gilt zumindest für die US-Server, was wiederum bedeutet, dass es hierzulande durch die Zeitverschiebung ein Tag später werden könnte.

Unklar ist bisher, wann der mythische Schwierigkeitsgrad und die LFR-Variante zur Nachtfestung veröffentlicht werden.

