World of Warcraft - Erlöse von neuem Haustier werden gespendet

Blizzard stellte das neueste Haustier vor, dessen Erlöse komplett für den guten Zweck gespendet werden sollen. Der Fuchs namens Schatten soll Geld für das Amerikanische Rote Kreuz einbringen und für Opfer von Katastrophen eingesetzt werden.

Schon in der Vergangenheit bot Blizzard unterschiedliche Haustiere für World of Warcraft zum Verkauf an, deren Erlös für den guten Zweck gespendet wurde. Dabei kamen immer sehr erfreuliche Summen zusammen, die Menschen in Not helfen und gleichzeitig für ein neues Haustier im Spiel sorgen konnten.

Erlöse für den guten Zweck

Jetzt präsentierte der Konzern das neueste Haustier, dessen Erlös ebenfalls gespendet werden soll. Der kleine Fuchs mit Namen Schatten kostet 10 Euro und der komplette Erlös geht an das Amerikanische Rote Kreuz und den Katastrophenrettungsfonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC). Die gesamte Summe wird dabei zwischen beiden Organisationen aufgeteilt.

"Dieser verspielte Fuchs verirrte sich auf Argus in der Finsternis, aber solange er an eurer Seite ist, ist die Leere Nebensache. Mit seinen süßen, übergroßen Öhrchen wackelnd, trottet er neben euch durch jede Schlacht und wer würde sich nicht gern am Ende eines langen Tages mit diesem flauschigen Freund zusammenkuscheln, um seine wechselnden Farben mit Licht- und Schatteneffekten zu bewundern. Ein Freund fürs Leben."

Wenn ihr auch was Gutes tun wollt und euch Haustiere in World of Warcraft wichtig sind, könnt ihr Schatten vom 12. September bis zum 31. Dezember 2017 kaufen und euch sicher sein, dass das Geld gespendet wird. Ein Absetzen von der Steuer ist logischerweise nicht möglich. Durch den Kauf erhaltet ihr das Haustier für alle eure Charaktere - egal ob gegenwärtig oder zukünftig - und könnt in Haustierkämpfen damit antreten.

Hier könnt ihr das Haustier Schatten erwerben

Seitenauswahl

Infos zu World of Warcraft

World of Warcraft - Blizzard erhöht Preise für Account-Services stark Ab April erhöht Blizzard Entertainment die Preise für Account-Services in World of Warcraft stark. Teilweise steigen die Preise um bis zu 25 Prozent an. Die Community kann Blizzards Schritt ...