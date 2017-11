World of Warcraft - Classic Realms bieten klassische Vanilla-Warcraft-Abenteuer

Das klassische World of Warcraft kommt zurück! Alle Spieler dürfen sich über die neuen WoW Classic Realms freuen, auf denen ihr die Vanilla-Version spielen könnt.

Während der BlizzCon 2017 hat der ausführende Produzent von World of Warcraft J. Allen Brack eine Ankündigung für alle Freunde des klassischen World of Warcrafts kundgetan.

Die klassische Welt von Azeroth ist spätestens seit Cataclysm nicht mehr vorhanden gewesen. Doch die Spieler wünschten sich scheinbar schon lange die alte Welt zurück. Allein der Nostalgie wegen ist dies auch ein nachvollziehbarer Wunsch, dem die Entwickler nun entgegenkommen möchten.

WoW Classic Realms

Es wird also spezielle Server geben, die euch zurück in die Vergangenheit werfen, die sogenannten World of Warcraft Classic Realms! Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Spieler auf viele Annehmlichkeiten der modernen Warcraft-Zeit verzichten müssen. Grinden von Level 1 bis 60 war seinerzeit nämlich ein recht langwieriges Unterfangen. Dazu kommt, dass ihr nur in Kalimdor und in den östlichen Königreichen von Azeroth spielen könnt. Zudem wird es keine Flugmounts geben, ein wahres Classic-Abenteuer eben!

Klassen- und Rassenauswahl

Horde: Orks, Trolle, Untote und Tauren

Allianz: Menschen, Zwerge, Gnome und Nachtelfen

Klassen: Jäger, Hexenmeister, Priester, Druiden, Schamanen, Schurken, Krieger, Paladine, Magier

