World of Warcraft - Classic-Bosse möglicherweise mit Patch 7.2.5

Via Data-Miner gibt es jetzt scheinbar Neuigkeiten für World of Warcraft, die klassische Weltenbosse betreffend. Der nächste Patch könnte die Bosse zurück ins MMORPG bringen.

Erst vor kurzem wurde das aktuelle Update 7.2 "Das Grabmal des Sargeras" für World of Warcraft Legion veröffentlicht. Viele neue Quests, Belohnungen und Mounts fanden mit dem aktuellen Patch Einzug ins Spiel. Alle Infos dazu haben wir in der folgenden News:

Seit dem Patch 7.1 gibt es die beliebte Instanz Karazhan wieder im WoW-Universum. Und auch weitere Inhalte könnten folgen, die aus älteren Tagen von World of Warcraft bekannt sind. So könnte es in Bälde Raids geben, die eine Reise durch die Zeit implizieren. Dadurch könnten alte Instanzen wieder spielbar gemacht werden. Über das zugehörige Dungeon-Tool müsstet ihr euch dann wie gewohnt für den Dungeon anmelden.

Die Hinweise zu den Classic-Raids kamen nun via Data-Miner zutage. Es wurden scheinbar Hinweise auf den Verdammnislord Kazzak, den vier Albtraum-Drachen und sogar auf den blauen Drachen Azuregos gefunden. Ihr werdet hier womöglich mit bis zu 30 Spielern antreten können. Ob die Infos wirklich stimmen, bleibt schließlich abzuwarten. Möglicherweise handelt es sich hierbei auch um ein temporäres Event handeln, was bei Blizzard von Zeit zu Zeit vorkommt.

