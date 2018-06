World of Warcraft - Alle Accounts für dieses Wochenende automatisch aktiviert

Passend zu der in den Startlöchern stehenden WoW-Erweiterung Battle for Azeroth lockt Blizzard bis zum 24. Juni mit kostenloser Spielzeit für alle Rückkehrer.

In Kürze erscheint die World of Warcraft-Erweiterung Battle fo Azeroth. Damit auf den Servern möglichst viel los ist, hat Blizzard an diesem Wochenende vom 22. bis zum 24. Juni sämtliche WoW-Account wieder aktiv geschaltet.

Solltet ihr also jemals über einen aktiven Account für World of Warcraft verfügt haben, könnt ihr 24 Stunden lang einen kostenlosen Blick in WoW werfen. Möglicherweise entscheidet ihr euch ja über eine längere Rückkehr, um zum Start von Battle for Azeroth wieder mit an Bord zu sein.

"Battle for Azeroth steht vor der Tür und ihr werdet an der Front gebraucht. Nur für dieses Wochenende werden alle inaktiven WoW-Accounts aufgewertet und ihr erhaltet kostenlosen Zugriff auf das Spiel und all eure Charaktere. Schließt euch erneut eurer Gilde an, versammelt eure Kameraden und stürzt euch zurück in die Schlacht."

Werdet ihr diese Möglichkeit nutzen, um mal wieder einen Blick in den Titel zu werfen? Schreibt uns gerne in die Kommentare.