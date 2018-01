The World Ends With You -Final Remix- - Erscheint 2018 exklusiv für Nintendo Switch

The World Ends With You -Final Remix- ist eine Umsetzung des 2008 für den Nintendo DS erschienenen Rollenspiels von Square Enix, die in diesem Jahr exklusiv für Nintendo Switch mit einer brandneuen Sidestory erscheinen wird.

Vor zehn Jahren erregte Square Enix mit einem Action-RPG für den Nintendo DS aufsehen, unter dem Namen The World Ends With You -Final Remix- wird es in diesem Jahr auch für Nintendo Switch erscheinen. Die Story findet in einer fiktiven Version von Shibuya, einem Stadtteil von Tokio, statt und ihr müsst in der Rolle von Neku eine Reihe von Aufgaben erfüllen, sonst wird seine Existenz ausgelöscht.

Das Kampfsystem basiert auf rhythmischen Eingaben, mit denen ihr euren Attacken zusätzliche Power verleiht. Im Handheld-Betrieb könnt ihr den Touchscreen zum Steuern benutzen, wahlweise natürlich auch die Joy Cons. Abgerundet wird das Paket mit einer Sidestory, die neue Erkenntnisse zur Hintergrundgeschichte hinzufügt und ausschließlich in -Final Remix- zu finden sein wird. Der genaue Releasetermin ist noch nicht bekannt, es soll aber noch in diesem Jahr so weit sein.