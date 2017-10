Wolfenstein II: The New Colossus - Wolfenstein 2-Oktoberfest mit Gronkh, PietSmiet und Co.

Am heutigen Abend werden Erik Range (Gronkh) und Peter Smits (PietSmiets) innerhalb eines Live-Let's-Plays den Launch des Shooter Wolfenstein II: The New Colossus feiern. Das Bethesda-Event wird live auf Twitch übertragen.

Passend zum Launch von Wolfenstein II: The New Colossus veranstaltet Bethesda am heutigen Freitag in München ein traditionelles Wolfenstein II-Oktoberfest. Mit dabei sein werden Erik "Gronkh" Range, Peter Smits von PietSmiets, Florian "Der Heider" Heider, Tatjana "Pandorya" Werth, Lara Trautmann ("Lara Loft"), die auch eine Sprechrolle im Spiel übernommen hat sowie Simon Krätschmer von den Rocket Beans.

Erst vor zwei Wochen zu der Veröffentlichung des Horror-Titels The Evil Within 2 stellten Erik Range und die Sängerin Lena Meyer-Landrut den Titel innerhalb eines Live-Lets-Plays genauer vor. Heute Abend ab 18 Uhr werden Erik Range und Peter Smits ihr Können unter Beweis stellen und Wolfenstein II im Twitch-Livestream spielen.

"Mit einem traditionellen Oktoberfest feiern wir am Freitag, den 27. Oktober die Veröffentlichung von Wolfenstein II: The New Colossus in der deutschen Metropole der Traditionen, München. Seid dabei wenn Erik "Gronkh" Range, Peter Smits von PietSmiets und weitere illustre Gäste um die Knackwurst essen, sich im Buchstabieren messen oder ihr Wolfenstein-Wissen im Quiz unter Beweis stellen. Im Live-Let's Play geht's dann um die Wurst, wenn sich Erik und Peter mit B.J. Blazkowicz in den Kampf gegen das Regime stürzen."

