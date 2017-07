Wolfenstein II: The New Colossus - Vorschau zum kommenden Klassik-Shooter

Wir waren bei Bethesda zu Besuch und haben innerhalb unserer Vorschau einen kleinen Ersteindruck niedergeschrieben, der euch auf das kommende Shooter-Spektakel Wolfenstein 2: The New Colossus einstimmen soll.

Vor einiger Zeit begann Bethesda damit altbekannte Shooter-Marken in ihr hauseigenes Repertoire aufzunehmen und sie Schritt für Schritt wieder zum Leben zu erwecken. Spätestens mit dem Release von DOOM war klar, dass sie den Kern des alten Shooter-Genres verstanden haben und ferner die Fähigkeit besitzen, das eine oder andere Franchise wieder in den Fokus der Spieler zu rücken.

Das Reboot zu Wolfenstein macht hier keine Ausnahme. Mit Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The Old Blood durften die Spieler erneut in die Haut von William B.J. Blazkowicz schlüpfen und dem Regime den Kampf ansagen.

Auf der diesjährigen E3 kam es schließlich zur offiziellen Ankündigung des Nachfolgers Wolfenstein 2: The New Colossus. Der Titel sollte euch kurzerhand in ein neues Szenario entführen. Was soviel bedeutet wie, dass Blazkowicz fortan Amerika vom Regime säubern muss und nicht mehr Europa. Wir haben uns den Klassik-Shooter angesehen und möchten euch nun in unserer Vorschau einen entsprechenden Ersteindruck vermitteln.

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

