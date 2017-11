Wolfenstein II: The New Colossus - Update mit Season-Pass-Inhalten heute erschienen

Bethesda hat ein neues Update für Wolfenstein 2: The New Colossus veröffentlicht. Vorbesteller dürfen sich freuen, denn die ersten Inhalte des Season Passes stehen jetzt zur Verfügung. Außerdem gibt es auf der Xbox One X einen entsprechenden 4K-Support.

Ein neuer Patch für Wolfenstein II: The New Colossus ist kürzlich erschienen, der unter anderem einige Bug Fixes bereithielt und neue Inhalte ins Spiel gebracht hat.

Falls ihr womöglich das Spiel vorbestellt habt oder über einen Season Pass verfügt, könnt ihr nun auch die Freedom Chronicles Episode Zero spielen. Innerhalb dieser Episode bekommt ihr es mit Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins zu tun, die ihren Kampf für die Freiheit der Amerikaner fortführen. Es soll neue und einzigartige Fähigkeiten sowie Waffen geben, die ihr innerhalb der Erweiterung ausprobieren könnt.

Die Xbox One X-Spieler dürfen sich zudem über einen entsprechenden 4K-Support freuen. Das Spielen in der 4K-Auflösung ist ab sofort möglich. Außerdem gibt es eine dynamische Auflösungs-Skalierung.

Doch das ist noch längst nicht alles. Es gibt noch eine Neuerung, die sich "The Vault" nennt. Hier könnt ihr an zehn verschiedenen Kampfsimulationen teilnehmen, um den Kampf gegen das Regime zu trainieren. Der Modus verfügt über ein entsprechendes Leaderboard, um einen Highscore zu ermitteln. Außerdem wurden einige Probleme mit der PC-Version behoben. Wir haben alle Neuerungen nachfolgend in den originalen Patch Notes eingebunden.

Wolfenstein 2-Update Patch Notes

Freedom Chronicles Episode Zero

Available for pre-order customers and Season Pass holders who redeemed codes



Xbox One X Support

Supports 4K resolution

Dynamic resolution scaling



Vault Unlocked!

10 new combat simulations playable from the Main Menu or in Evas Hammer

Requires progression to Chapter 2

Leaderboard functionality

Compete with your friends for the highest score!

PC Fixes

Improved stability on NVIDIA 10-series GPUs

Async compute temporarily disabled until driver fix available

Forced driver update on driver detect warning message can now be manually bypassed

Improved Win 10 stability on supported NVIDIA GPUs when launching at any resolution other than 4K when DPI scaling is set to 175% 4K monitor

Improved Win 10 stability on supported NVIDIA GPUs when resolution is changed to 4K while DPI scaling is set to 125% or 150%

Fixed “zoomed in brightness menu” issue on 4K monitors (when DPI scaling was set to greater than 100%)

Skybox fixes

