Wolfenstein II: The New Colossus - Trailer 'Vertrau deinem Bruder' wie Sitcom aufgebaut

Die Mannen von Bethesda haben in Zusammenarbeit mit Machine Games einen neuen Trailer veröffentlicht. Hier sehen wir einen Auszug aus einer Sitcom und wie das Regime in der alternativen Zeitlinie agiert.

Erst kürzlich durften wir Bethesda einen Besuch abstatten und uns einen Ersteindruck zum kommenden Klassik-Shooter verschaffen. Wolfenstein II: The New Colossus dürfte für viele Shooter-Freunde ein wahres Fest werden. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier:

Der Release erfolgt schon in wenigen Monaten. Auf dem Weg zur Veröffentlichung gibt es bis dato immer wieder neues Material, das auf die kommenden Ereignisse einstimmen soll. Die Verantwortlichen haben nunmehr einen cineastischen Trailer veröffentlicht, der in die alternative Zeitlinie vom Wolfenstein-Sequel einführt. Den Trailer haben wir nachfolgend für euch eingebunden.

Die Episode "Vertrau deinem Bruder" lehrt uns, dass selbst kleinste Freuden zu Problemen führen können. Ein kleines Stück Schokolade gebe es demnach nicht und eine gute Ernährung sei wichtig für den Staatsschutz. Das Video zeigt auf, wie eine amerikanische Sitcom unter dem Regime aussehen würde.

Mit diesen cineastischen Einlagen möchte Bethesda der Welt von Wolfenstein II: The New Colosssus mehr Tiefe verleihen. In unserem Videobereich findet ihr weitere Infos zum kommenden Shooter-Epos. Der Titel erscheint am 27. Oktober für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC.

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

