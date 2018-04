Wolfenstein II: The New Colossus - Switch-Version erscheint im Juni

Wolfenstein II: The New Colossus

Bethesda hat den Releasetermin von Wolfenstein 2 für Nintendo Switch bekannt gegeben. Der Shooter wird bereits im Juni für die Hybridkonsole erscheinen. Ein neuer Trailer zeigt erste Gameplay-Eindrücke. In wenigen Monaten ist es endlich soweit: Wolfenstein 2 erscheint endlich für die Nintendo Switch. Nun hat Publisher Bethesda den offiziellen Releasetermin bekannt gegeben. Wolfenstein 2: The New Colossus soll am 29. Juni 2018 für Nintendos Hybridkonsole erscheinen. Erst vor wenigen Wochen wurde erstmals erstes Gameplay der Switch-Portierung gezeigt. Framerate-Probleme auf der Switch Besonders offensichtlich sind leider die Framerate-Probleme, die immer wieder auftreten. Hin und wieder sackt diese komplett ab, heftiges Ruckeln ist das Resultat. Die inkonsistente Bildwiederholungsrate ist auch im neuen Trailer präsent, den wir euch unten eingebunden haben.

