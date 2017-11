Wolfenstein II: The New Colossus - Spieler finden Easter Egg und erhalten eine Collector's Edition

Das Sequel des Reboots von Wolfenstein trumpft mit 12 bis zu 16 Stunden Spielzeit auf und bietet konventionellen Shooter-Fans ein wahres Singleplayer-Fest in vielerlei Hinsicht. Als kleines Extra wurden diverse Easter Eggs verbaut. So gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass Wolfenstein und DOOM im gleichen Universum spielen.

Auch eine abgewandelte Version des allerersten Wolfensteins kann an Bord der Hammerfaust aktiviert werden. Der Retro-Klassiker steht am entsprechenden Spielautomaten neben der Bar. Hier schlüpft ihr allerdings in die Haut von Elite Hans und dürft sogar auf Jagd nach Terror Billy gehen. Ein wenig abgeändert wurde der Klassiker, da das Spiel hier in der alternativen Zeitlinie von Wolfenstein II: The New Colossus nicht von id Software, sondern vom Regime entwickelt wurde. Das sehen wir auch an den Plakaten, auf denen Blazkowicz zum Staatsfeind ernannt und zum Abschuss freigegeben wurde.

Elite Hans weist abseits der Anpassungen für Deutschland dann auch nicht allzu viele Änderungen auf. Einige Retro-Begeisterte haben sich dennoch in das Pixel-Shooter-Abenteuer gestürzt und durften ein Easter Egg im Easter Egg entdecken.

We hid an "Aardwolf" Easter Egg inside of Wolfstone 3D and it looks like #Wolf2 fans found it fast!



Congrats to the first 3 finders, @xWhatman, @Tuskin38, and @Genjuro1982. We're sending you each a Collector's Edition! pic.twitter.com/YInD0zgEkT