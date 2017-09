Wolfenstein II: The New Colossus - Setting und das Regime im neuen Video thematisiert

Bethesda hat ein neues Video veröffentlicht, in dem die Entwickler etwas näher auf das Setting von Wolfenstein 2: The New Colossus eingehen. Das Regime und die Terrorherrschaft wird hier im Detail erklärt.

Der Klassik-Shooter erhält mit Wolfenstein 2: The New Colossus eine Fortsetzung, die abermals von MachineGames veröffentlicht wird. Das Reboot der Serie und somit Wolfenstein: The New Order kam im Durchschnitt sehr gut an bei der Spielerschaft, genauso wie der DLC Wolfenstein: The Old Blood. So war es scheinbar nur eine Frage der Zeit, bis die Herrschaften mit einer entsprechenden Fortsetzung aufwarten.

Der Release rückt bereits in greifbarer Nähe und deshalb gibt es derzeit viel Material zum Action-Shooter. Jüngst haben die Entwickler ein Video zur Herrschaft des Regimes veröffentlicht. In dem Video "Wolfenstein II: The New Colossus - Freiheit & Gerechtigkeit", das wir unterhalb dieser News verlinkt haben, wird das Setting näher beschrieben.

Freiheit & Gerechtigkeit

Das Regime hat gesiegt und die Welt nahezu an sich gerissen. Nur wenige Orte auf der Welt sind nicht in der Hand des Regimes. Jens Matthies, Creative Director bei MachineGames, erklärt, dass wir einen Abstecher in die Heimat von B.J. Blazkowicz vornehmen. Eine Plattform für die Befreiung der Welt ist essenziell für den Widerstand, woran die Spieler vorerst arbeiten werden.

Er erklärt weiter, wie sie versucht haben, die vermeintliche Freiheit unter dem Regime ins Spiel zu implementieren. New Orleans z.B. ist von Mauern umgeben und die Menschen müssen ums nackte Überleben kämpfen. Weitere Infos erfahrt im Video.

Der Titel soll am 27. Oktober 2017 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One seitens Bethesda veröffentlicht werden.

Seitenauswahl

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus - Ca. drei Stunden Cutscenes mit 100 Schauspielern Ein neues Shooter-Abenteuer wartet für alle Fans des Wolfenstein-Franchises. Mit Wolfenstein II: The New Colossus gibt es wieder viele neue Cutscenes. Für die Produktion wurde eine Vielzahl ...