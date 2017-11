Wolfenstein II: The New Colossus - Roadmap mit Release-Daten für alle DLCs veröffentlicht

Ein DLC ist den Mannen von Bethesda nicht genug, es erscheinen noch drei Story-DLCs, die unterschiedliche Charaktere im Freiheitskampf gegen das Regime aufzeigen. Die Release-Daten der neuen Inhalte für Wolfenstein II: The New Colossus sind jetzt bekannt.

Einige trauern sicherlich nach dem erfolgreichen Abschluss von Wolfenstein II: The New Colossus, dass die actiongeladene Reise schon wieder zu Ende ist. Doch für alle, die noch ein wenig mehr Wolfenstein-Action vertragen können, hat Bethesda noch einige DLCs in der Hinterhand.

Jüngst ist eine Roadmap veröffentlicht worden, die alle neuen Inhalte aufzeigt und mit einem entsprechenden Release-Datum versieht.

Die sogenannten Freiheitschroniken bieten eine mehrteilige DLC-Reihe, die euch in die Haut unterschiedlicher Charaktere schlüpfen lässt. Den Anfang macht Episode Null. Der DLC ist bereits am 7. November 2017 erschienen. Hier erhalt ihr eine Exposition, die jene Freiheitskämpfer Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins vorstellt, die ihr in den weiteren drei DLCs spielen werdet. Um alle Inhalte freizuschalten, benötigt ihr den Season Pass, der für 24,99 Euro zu haben ist. Nachfolgend sind die weiteren Inhalte aufgelistet.

Die Abenteuer des Revolverhelden Joe

14. Dezember

Der ehemalige Profi-Quarterback Joseph Stallion kämpft sich durch die Reihen der Regimesoldaten. Schauplatz werden die Ruinen Chicagos "bis in die Weiten des Weltalls". Der DLC erscheint am 14. Dezember 2017. Passend noch vor Weihnachten - auch als Weihnachtsgeschenk für die Kleinen ideal!

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod

30. Januar

Jessica Valiant ist eine ehemalige Geheimagentin und infiltriert ihr Regimebunker in Kalifornien. Sie lüftet das Geheimnis von Operation San Andreas! Erst im nächsten Jahr, am 30. Januar 2017, ist es so weit.

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins

März 2018

Mit US-Army-Held Captain Gerald Wilkins geht es ab nach Alaska, wo ihr euch der Operation "Brennglas" annehmen werdet! Der letzte DLC im Bunde erscheint im März 2018. Ein genaues Datum bleibt noch aus. Bethesda möchte es spannend machen.

