Wolfenstein II: The New Colossus - Quicksave manuell und Helme fest verankert

Wolfenstein II: The New Colossus wird manuelle Speicherstände erhalten, wo es zuvor nur bestimmte Punkte fürs Zurücksetzen gab. Zudem können Helme nicht mehr von toten Leichen abgeschossen werden, um sich selbst der Rüstung zu bemächtigen.

Erst kürzlich haben wir unsere Vorschau zu Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht, der unseren Ersteindruck zum kommenden Klassik-Shooter enthält. Alle Infos, die ihr vorab benötigt, haben wir in unserer Übersicht zusammengetragen. Dadurch könnt ihr schließlich selbst entscheiden, ob euch das kommende Setting zusagt oder nicht:

Nun ist der Redakteurin Petra Schmitz von Gamestar beim Preview-Event tatsächlich ein kleines Detail aufgefallen. Und zwar hat sie mehrfach versucht den Regime-Leichen ihrer Helme zu entledigen. Was zu ihrer Verwunderung nicht mehr funktioniert hat, um entsprechenden Rüstungsbonus zu erhalten. Der verantwortliche Senior Game Designer Andres Öjerfors hat daraufhin bestätigt, dass dieses Feature nicht mehr auf der Agenda stünde, es demnach nicht mehr möglich sei.

Da das Spieltempo durch das Abarbeiten der Leichen ein wenig an Fahrt verliert, kam es wohl zu dieser Gameplay-Änderung, um das Tempo im Nachfolger nicht negativ zu beeinflussen. Helme können fortan nur noch von lebenden Soldaten abgeschossen werden, die im Anschluss automatisch von Terror Billy eingesammelt werden können.

Zudem wird es in Zukunft eine Option zum Schnellspeichern geben, die den Alltag mit Blazkowicz und den Kampf mit dem Regime einfacher gestalten sollen. Die zuvor verbauten Rücksetzpunkte waren laut Kritik der Spieler zu weit voneinander entfernt und deshalb haben sich die Entwickler nun entschieden, manuelle Speicherpunkte zu setzen.

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

