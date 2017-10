Wolfenstein II: The New Colossus - Offiziellen PC-Systemanforderungen veröffentlicht

In wenigen Tagen erscheint Bethesdas Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus. Solltet ihr den Titel auf eurem PC spielen wollen, aber nicht wissen, ob dieser den Anforderungen gewachsen ist, haben wir die Lösung für euch. Bethesda hat nun die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht, damit ihr schnell und einfach überprüfen könnt, ob die derzeit verbaute Hardware womöglich ausgetauscht werden sollte.

Am kommenden Freitag erscheint Bethesdas Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Die Switch-Version folgt im nächsten Jahr. Falls ihr den Titel auf eurem Rechenknecht spielen wollt, empfiehlt es sich im Vorfeld Gedanken zu machen, ob der eigene Computer den Anforderungen überhaupt gewachsen ist.

Nun sind die offiziellen PC-Systemanforderungen eingetroffen, damit ihr genau diesen Umstand überprüfen könnt. Als Prozessor wird bei den minimalen Anforderungen ein Intel Core i7-3770 bzw. ein AMD FX-8350 und als Grafikkarte mindestens eine Nvidia GTX 770 oder eine AMD Radeon R9 290 benötigt.

Empfehlen wird hingegen als Prozessor ein Intel Core i7-4770 oder ein FX-9370. Als Grafikkarte sollte eine Nvidia GTX 1060 6GB bzw. Radeon RX 470 oder besser in eurem Rechner verbaut sein.

Wolfenstein 2: PC-Systemanforderungen

Minimum

CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 oder besser

GPU: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB oder besser

RAM: 8GB

OS: Win 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

Storage: 55GB

Weitere Voraussetzungen: Steam Account und Breitbandinternet für Aktivierung und Installation

Empfohlen

CPU: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 oder besser

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB oder besser

RAM: 16GB

OS: Win 7, 8.1, or 10 64-Bit

Storage: 55GB

Weitere Voraussetzungen: Steam Account und Breitbandinternet für Aktivierung und Installation

