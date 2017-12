Wolfenstein II: The New Colossus - Erscheint für Nintendo Switch via Panic Button, VR-Version nicht in Planung

Der Senior Game Designer von Machinegames hat offiziell über die Nintendo Switch-Version von Wolfenstein II: The New Colossus gesprochen und bestätigt, dass sie von Panic Button umgesetzt wird. Zudem sei keine VR-Version des Shooters in Planung.

Die Mannen von Panic Button, die sich bereits für die Nintendo Switch-Portierung von DOOM und Rocket League verantwortlich zeigten, werden sich nun einem neuen Titel widmen. Einige Insider hatten bereits vermutet, dass die offizielle Meldung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

"Sie sind Experten in Hinsicht auf die Switch und nun sind sie auch mit der Engine (id Tech 6) vertraut, deswegen arbeiten wir jetzt mit ihnen."

So ist es nun offiziell, Wolfenstein II: The New Colossus erscheint ebenfalls als Portierung von Panic Button für die Nintendo Switch. Das hat der Senior Game Designer von Machinegames, Andreas Öjerfors, gegenüber Gamereactor bestätigt. Er gab zu verstehen, dass Panic Button bereits ein Switch-Experte sei und ähnlich wie DOOM könnte die Portierung von Wolfenstein 2 eine großartige Erfahrung werden.

Wolfenstein 2 in VR?

Im selben Rahmen schließt Öjerfors zudem aus, dass der Titel jemals in eine VR-Experience umgewandelt wird. Er gibt zu verstehen, dass sie eines Tages an mehreren VR-Experimenten arbeiten möchten, das Interesse wäre durchaus vorhanden, aber dies würde für Wolfenstein 2 vorerst nicht gelten.

