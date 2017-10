Wolfenstein II: The New Colossus - Erscheint in Deutschland ab 18 Jahren mit üblichen Schnitten

Wie Bethesda nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekanntgegeben hat, erscheint der Ego-Shooter in Deutschland ohne weitere Eingriffe. Lediglich verfassungsfeindliche Symbole sind entfernt worden.

Mit Wolfenstein II: The New Colossus schickt Machine Games den offiziellen Nachfolger des Wolfenstein-Reboots ins virtuelle Shooter-Rennen. Publisher Bethesda Softworks hat nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekanntgegeben, dass der Ego-Shooter Wolfenstein II: The News Colossus in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der USK die Alterskennzeichnung "ab 18" („Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG.“) erhalten hat.

Erscheint in Deutschland ab 18 Jahren

Damit erscheint die lokale Version des Shooters inhaltsgleich mit der internationalen Fassung. Lediglich verfassungsfeindliche Symbole wurden aus dem Spiel entfernt.

"Um der hiesigen Gesetzgebung Rechnung zu tragen, wurden lediglich einschlägige Inhalte, die gegen § 86a des deutschen Strafgesetzbuches oder vergleichbare Verbotsvorschriften verstoßen oder verstoßen können, durch atmosphärisch gleichwertige Alternativen ersetzt."

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint noch in diesem Jahr am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

