Wolfenstein II: The New Colossus - Entwickler sprechen über 'Belagertes Amerika'

Bethesda hat auf der E3 2017 auch Wolfenstein II: The New Colossus angekündigt. Die Entwickler haben nun ein paar Takte zum Action-Shooter erzählt. Im Fokus der Erzählungen steht Blazkowicz und das Setting in Amerika.

Erst kürzlich berichteten wir über den neuen Action-Shoooter aus dem Hause Bethesda. Wolfenstein II: The New Colossus soll laut Aussagen der Entwickler über stundenlange Cutscenes verfügen, die von der Länge her dem Vorgänger ähneln. Alle Infos dazu in der News:

Bethesda hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, in dem sie auf die kommenden Ereignisse rund um Wolfenstein II zu sprechen kommen. Allem voran wird der Nachfolger direkt an den ersten Teil anknüpfen. Das heißt, dass die Story auch direkt nach dem Ende des ersten Teils anschließt und sich die Spieler zurück ins Geschehen stürzen können. Auch neuen Spielern soll die Möglichkeit geboten werden, den Kontext schnell zu erfassen.

Der Senior Game Designer Arcade Berg spricht sich über die simplen Motive aus und dass sich der Spieler mit dem Protagonisten B.J. Blazkowicz leicht identifizieren könne. Obgleich er es nie sehr leicht im Leben hatte, ist er ein ruhiger, aber wütender Typ. Im Fokus seines Daseins stünde die Befreiung Amerikas, das vom Regime besetzt wurde. Er kämpft zudem für die Zukunft des Landes, denn er erwartet ein Kind. Hiersoll es viele Ansätze für narrative Einlagen geben.

Hier gehts zum vollständigen Interview "Belagertes Amerika"!

Auch neue Charaktere sollen ihr Debüt feiern. Da das Setting in Amerika angesiedelt ist, wird es auch hier neue Eindrücke zu sehen geben. Das Spiel verläuft sich im Jahre 1961. Diese Sechziger spielen in einem alternativen Zeitstrang. Das vollständige Interview könnt ihr euch unter obigem Link ansehen.

