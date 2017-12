Wolfenstein II: The New Colossus - DLC mit Revolverhelden Joe feiert heute Release

Die erste Episode einer ganzen DLC-Reihe zu Wolfenstein 2: The New Colossus ist nun erschienen. Der Season-Pass-Inhalt rückt den Revolverhelden Joe in den Vordergrund, in dessen Haut ihr schlüpfen und gegen das Regime kämpfen dürft.

Bereits vor einiger Zeit wurde bekanntgegeben, dass Wolfenstein 2: The New Colossus mehrere DLCs erhalten wird, die allesamt eine Sicht unterschiedlicher Freiheitskämpfer in den USA enthalten und an jeweils zu einem individuellen Datum veröffentlicht werden. Neben Episode Zero, die bereits am 7. November erschien und alle kommenden Helden kurz vorstellt, dürfen wir nun auch den Release des ersten Charakter-DLCs feiern, der Joe in den Fokus rückt.

Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den DLC "Die Abenteuer des Revolverhelden Joe", der ab dem heutigen Tag, dem 14. Dezember 2017, zum Download bereitsteht.

Um die neuen Inhalte spielen zu können, benötigt ihr einen Season-Pass, der hierzulande 24,99 Euro kostet. Falls ihr den DLC einzeln erwerben möchtet, dann ist das jetzt auch möglich. Wolfenstein II: The Freedom Chronicles - Episode 1 ist für 9,99 Euro auf Steam erschienen. Nachfolgend haben wir einen Link eingebunden, der euch zum entsprechenden Steam-Eintrag leitet.

Der nächste Teil "The Diaries of Agent Silent Death" wird übrigens am 30. Januar 2018 folgen. Ein Datum für den dritten und letzten kostenpflichtigen DLC im Bunde steht noch aus. Es ist jedoch bekannt, dass er im März 2018 erscheinen soll.