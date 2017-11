Wolfenstein II: The New Colossus - Demo für PC, PS4 und Xbox One verfügbar

Ab sofort ist die Demo zu Wolfenstein II: The New Order für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Solltet ihr also einen ersten Blick auf den Shooter werfen wollen, könnt ihr dies nun ganz unverpflichtend machen. Sämtliche in der Demo erreichten Fortschritte werden in die Vollversion übernommen.

Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung hat Bethesda bekanntgegeben, dass ab heute die Demo zu Wolfenstein II: The New Colossus für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereitsteht. Diese bietet das komplette erste Level und die Möglichkeit bei einem Kauf der Vollversion den Spielstand inklusive Trophäen und Erfolgen anschließend einfach zu übertragen.

Wolfenstein II: The New Colossus ist am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht worden.

Worum geht es in Wolfenstein II?

Der Titel führt den Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. Die Spieler müssen alle Register ziehen, um ikoniosche Schauplätze wie die Kleinstadt Roswell in New Mexico, das unter Quarantäne stehende New Orleans und das durch eine nukleare Explosion verwüstete Manhattan für die Amerikaner zurückzuerobern. Ausgerüstet mit einem beeindruckenden Arsenal vollständig anpassbarer, retro-futuristischer Waffen wie dem brandneuen Dieselkraftwerk und einer Reihe neuer Fähigkeiten nehmt ihr es in dem Shooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten und Maschinenkommandanten auf.

Seitenauswahl

Infos zu Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus - Offiziellen PC-Systemanforderungen veröffentlicht In wenigen Tagen erscheint Bethesdas Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus. Solltet ihr den Titel auf eurem PC spielen wollen, aber nicht wissen, ob dieser den Anforderungen gewachsen ...