The Wolf Among Us - Zweite Staffel für 2018 bestätigt

Wie das Entwicklerstudio Telltale Games jetzt bestätigte, kehrt Bigby Wolf im Jahr 2018 mit The Wolf Among Us zurück. Auch die Synchronsprecher der ersten Staffel sind wieder mit an Bord.

Mit The Wolf Among Us veröffentlichte Telltale Games zwischen 2013 und 2014 ein Telltale-typisches Adventure im Episodenformat. Dabei basiert die Story auf der Comic-Reihe Fables, die von Bill Willingham kreiert wurde. Aufgrund des düsteren und völlig anderen Settings etablierte sich The Wolf Among Us schnell zu einer der Lieblingsreihen aus dem Hause Telltale.

Zurück nach Fabletown

Wie jetzt bestätigt wurde, wird The Wolf Among Us im Jahr 2018 mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Die Season 2 setzt dabei an den Vorgänger an und begleitet erneut den Sheriff und Detektiv Bigby Wolf. Dieser befindet sich in einer Welt, die von allerlei Kreaturen aus Mythen, Legenden und Märchen bewohnt wird. Aufgrund eines schrecklichen Zwischenfalls in ihren eigenen Welten, flohen die Wesen in die Welt der Menschen und gründeten in Manhattan eine Enklave namens Fabletown. Damit sie dort nicht auffallen, können sie sich mit Tränken in Menschen verwandeln, leben dennoch ziemlich abgeschottet vom Rest der Welt in einer Art Ghetto. Bei Bigby Wolf handelt es sich um den Großen Bösen Wolf, der in den Märchen mordete, jetzt aber versucht auf der Seite der Gerechtigkeit zu stehen.

Wie Telltale Games mitteilte, ist die zweite Staffel nur aufgrund der Fans möglich und man ist uendlich dankbar, dass dieses Projekt umgesetzt werden könne. Dafür holte man sogar die bekannten englischen Synchronsprecher wieder mit ins Boot und will 2018 ein Spiel direkt für die Anhänger der Reihe veröffentlichen.

Infos zu The Wolf Among Us

