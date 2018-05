The Wolf Among Us 2 - Release verschoben, kommt jetzt erst 2019

Telltale Games hat den Releasetermin von The Wolf Among Us 2 verschoben. Als Grund nannte man die Steigerung qualitativer Ansprüche, die sich über die Jahre entwickelt hätten.

Blättert im Kalender um, denn die Wartezeit verlängert sich: Der Releasetermin von The Wolf Among Us 2 wurde verschoben.

Telltale Games nennt als Erscheinungsdatum der zweiten Staffel nun das Jahr 2019, ohne genauere Angaben zu machen. Ursprünglich war der Release für die zweite Jahreshälfte in 2018 geplant.

Qualität, Quarks und Co

Innerhalb von Telltale Games sollen „fundamentale Änderungen“ geschehen sein, die eine Verschiebung erforderlich machten. Diese wären seit der Enthüllung von The Wolf Among Us 2 im vergangenen Sommer vonstatten gegangen.

Zudem erkunde man neue experimentelle Wege, um Geschichten zu erzählen. Damit wolle man auch den gestiegenen Qualitätsansprüche der Spieler entsprechen.