The Witcher - Netflix-Serie soll dem Original treu bleiben

Hissrich sei aktuell damit beschäftigt, sich mit den Werken von Autor Andrzej Sapkowski auseinanderzusetzen und das Universum ausgiebig zu studieren. Die Serie sei deshalb noch in einer sehr frühen Produktionsphase, die Suche nach Schauspielern, Drehorten und Crewmitgliedern ist aktuell noch weit entfernt.

Einige Fans befürchten jedoch, dass Netflix die Serie verwässern könnte und die Härte des Mittelalters zugunsten eines modernen Ansatzes streichen würde. Diesen entgegnet Produzentin Lauren Hissrich nun auf Twitter: Nein, genau das soll nicht passieren. Sie wolle die Realität der Welt so abbilden, wie sie in den Büchern beschrieben wird.

Klar ist, dass Netflix die Serie sicherlich auch aufgrund des enormen Erfolgs der Spiele in Auftrag gegeben hat. Die Popularität und Qualität des neuesten The Witcher 3 gilt als unumstritten.

Verfilmungen von Videospielen sind immer so eine Sache: Die Einzigartigkeit der Spielwelt lässt sich nur schwer cineatisch vermitteln. Umso gespannter sind viele Fans auf die Netflix -Serie zu The Witcher - auch, wenn diese auf der Buchvorlage und nicht auf den Spielen basiert.

Die Netflix-Serie zu The Witcher möchte dem Original möglichst treu bleiben. Dabei orientiert man sich stark an der Buchvorlage. Fans sollen sich auf ein unverwässertes Erlebnis freuen.

