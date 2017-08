The Witcher - Die Hexersaga als Malbuch für Erwachsene

CD Projekt RED kündigte nun in Kooperation mit Dark Horse Comics ein Malbuch für Erwachsene an, das am 1. November erscheinen soll. All eure liebsten Witcher-Charaktere warten darin nur darauf, von euch ausgemalt zu werden.

In Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics veröffentlicht CD Projekt RED am 1. November 2017 ein The Witcher-Malbuch für Erwachsene. Die Trendobjekte sollen dabei vordergründig Stress reduzieren und zu einer meditativen Entspannung beitragen. Und wie relaxt man besser als beim Ausmalen von Geralt, Ciri, Triss, Yennefer, Plötze, Shani und Co? Laut Produktbeschreibung erwarten euch dabei einzigartige und detaillierte Schwarz-Weiß-Illustrationen, die vollständig von den Spielen der Hexersaga inspiriert wurden.

Also solltet ihr demnächst dem stressigen Alltag entfliehen wollen, solltet ihr euch nicht scheuen eure Buntstifte wieder herauszusuchen und ein paar Ertrunkene oder Geralt in der Badewanne auszumalen.

