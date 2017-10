The Witcher - Ganze Reihe stark reduziert

Zum zehnjährigen Jubiläum ist die gesamte Witcher-Reihe stark reduziert erhältlich. Nur für kurze Zeit spart ihr bis zu 85 Prozent beim Kauf der Spiele. Auch einige Erweiterungen sind kräftig rabattiert.

Das polnische Studio CD Projekt RED feiert das zehnjährige Jubiläum von The Witcher mit kräftigen Rabatten. Nur für kurze Zeit sind sämtliche Spiele aus dem Katalog um bis zu 85 Prozent reduziert erhältlich.

Mit dabei sind alle Titel der Serie: The Witcher 1, The Witcher 2 und The Witcher 3. Letzeres ist sogar in der Game-of-the-Year-Edition mit allen jemals erschienenen Erweiterungen rabattiert worden.

Das Angebot gilt noch bis zum 23. Oktober 2017.

Hinweis: Bei allen Links zu Humble Bundle handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

