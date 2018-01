The Witcher - Drehbuch für Pilotfolge der TV-Serie fertiggestellt

Aktuellen Informationen nach soll das Drehbuch zu der Pilotfolge der The Witcher-Serie bereits fertiggestellt sein. Nähere Informationen zu dem aktuellen Produktionsstand haben die Verantwortlichen bislang allerdings nicht verraten.

Im Mai des vergangenen Jahres hat das polnische FX- und Animationsstudio Platige Image bekanntgegeben, dass in Zusammenarbeit mit Netflix und Sean Daniel Company eine TV-Serie produziert wird, die auf der Fantasy-Sage The Witcher basiert.

Dabei soll die Netflix-Serie dem Original möglichst treu bleiben und sich an der Buchvorlage orientieren. Schöpfer Andrzej Sapkowski höchstpersönlich wird zudem mit Rat und Tat als kreativer Berater zur Seite stehen, damit die Serie möglichst nahe an der Vorlage bleibt, an der der Autor 30 Jahre lang gearbeitet hat.

"Ich bin begeistert, dass Netflix eine Adaption meiner Geschichten in Angriff nehmen wird, die dem Quellmaterial und dem Thema, an denen ich über 30 Jahre geschrieben habe, treu bleibt", so der Autor.

Netflix TV-Serie zu The Witcher angekündigt

Drehbuch für Pilotfolge der TV-Serie fertiggestellt

Konkrete Details zu dem aktuellen Produktionsstand der Serie gibt es bislang jedoch nicht. Sonderlich viele Informationen wollte zwar auch TV-Writer und Producer Lauren S. Hissrich nicht verraten, via Twitter deutete sie aber an, dass das Drehbuch für die Pilotfolge fertiggestellt wurde.

Wir werden euch selbstverständlich weiterhin auf dem aktuellen Stand halten und berichten, sollte es neue Infos zu der Netflix-Serie geben.

TV-Serie zu The Witcher

„The Witcher erzählt die Geschichte einer äußerst unkonventionellen Familie, die sich stets zusammenfindet, um in einer gefährlichen Welt gegen das Böse anzutreten.

Die Charaktere sind originell, witzig und abwechslungsreich. Netflix ist das perfekte Zuhause für diese innovative Form des Geschichtenerzählens,“ finden Sean Daniel und Jason Brown, die Produzenten der Serie.

The Witcher Netflix-Serie soll dem Original treu bleiben