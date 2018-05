The Witcher (Serie) - Wer Geralt spielt, wird schon bald bekannt sein

Wer wird Hauptcharakter Geralt in der sehnsüchtig erwarteten Witcher-Serie spielen? Diese Frage wird bald beantwortet: Netflix will den Schauspieler spätestens in drei Monaten offiziell bekannt geben.

In The Witcher gilt Geralt von Riva als der wohl wichtigste Charakter des Universums - umso spannendster ist also die Frage, wer seine Rolle in der kommenden Witcher-Fernsehserie einnehmen wird.

Glücklicherweise müssen Fans nicht mehr lange warten, bis sie beantwortet wird. Innerhalb der nächsten drei Monaten will Ausstrahler Netflix den Schauspieler bekanntgeben!

Wer wird der nächste Geralt?

Diese erfreuliche Meldung verbreitete Regisseur Tomasz Baginski auf einem Panel, das im Rahmen der Multigenre Fan Convention Pyrkon stattfand. Auf der Messe geht es vorrangig um Fantasy-Produkte, die Witcher-Reihe ist ein gerngesehener Gast.

Baginski dürfte sich mit der Produktion bestens auskennen, immerhin wird er bei mindestens einer Episode Regie führen. In der Vergangenheit war er zudem für die Intros der drei Videospiele verantwortlich.

Und wie sieht es mit Vesemir aus? Eventuell steht da bereits einer fest:

